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37 минут назад

Назван способ расширить квартиру без перепланировки

Мослента

Способ превратить однокомнатную квартиру в трехкомнатную без перепланировки назвала «Мосленте» актриса Оксана Исаева. Вместе с мужем и сыном она живет в многоэтажном доме на северо-западе столицы.

Назван способ расширить квартиру без перепланировки
Фото: Milivoj Kuhar / UnsplashMilivoj Kuhar / Unsplash

Главная комната в квартире Исаевых разделена на три зоны: детскую, гостиную и зону для спорта. Перегородками между «комнатами» служат стеллажи. Пространство удалось визуально расширить благодаря светлым стенам и минимуму мебели, отметила хозяйка дома. Чтобы освободить место в комнате, семья установила в коридоре систему шкафов от пола до потолка.

Кроме того, в квартире есть присоединенный к пространству балкон, который служит актрисе кабинетом. «Во время пандемии я проводила там особенно много времени. Отсюда я вела занятия в режиме онлайн. Из окон открывается отличный вид на район, а еще тут много цветов», — рассказала Исаева.

Ранее лайфхаки по планировке жилья для большой семьи раскрыли многодетные супруги Андрей и Алена Лоянич. В трехкомнатной квартире в Королеве муж и жена живут вместе с четырьмя детьми.

Общество,Оксана Исаева,
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