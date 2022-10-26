Назван способ расширить квартиру без перепланировки

Способ превратить однокомнатную квартиру в трехкомнатную без перепланировки назвала «Мосленте» актриса Оксана Исаева. Вместе с мужем и сыном она живет в многоэтажном доме на северо-западе столицы.

Фото: Milivoj Kuhar / Unsplash Milivoj Kuhar / Unsplash

Главная комната в квартире Исаевых разделена на три зоны: детскую, гостиную и зону для спорта. Перегородками между «комнатами» служат стеллажи. Пространство удалось визуально расширить благодаря светлым стенам и минимуму мебели, отметила хозяйка дома. Чтобы освободить место в комнате, семья установила в коридоре систему шкафов от пола до потолка.

Кроме того, в квартире есть присоединенный к пространству балкон, который служит актрисе кабинетом. «Во время пандемии я проводила там особенно много времени. Отсюда я вела занятия в режиме онлайн. Из окон открывается отличный вид на район, а еще тут много цветов», — рассказала Исаева.