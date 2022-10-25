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24 минуты назад

Российский регион отказался от новогодних салютов и концертов

Lenta.ru

Новогодние праздники в Псковской области пройдут без салютов, концертов и массовых гуляний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Псковская область отказалась от новогодних салютов и концертов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Салюты, яркие концертные программы с известными артистами, массовые гуляния – все это сейчас неуместно, и это мы однозначно отменяем. С другой стороны, в крайности тоже уходить не нужно — елки установим, города украсим. Инсталляции, закупленные в прошлые годы, приведем в порядок и также установим… Проведем Новый год спокойно, в семейном формате и без излишеств», — рассказал Ведерников.

Он отметил, что программы для детей будут сохранены. Так, на традиционную губернаторскую елку смогут попасть не только дети из многодетных и малоимущих семей, но и дети мобилизованных россиян. Также, по словам губернатора, будет реализован проект «Елка желаний»

Ранее власти ряда российских регионов приняли решение не тратить бюджет на празднование Нового года. Такое заявление сделали власти Крыма, Курской и Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал отказаться от новогодних корпоративов.

Общество,Михаил Ведерников,Олег Мельниченко,
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