Псковская область отказалась от новогодних салютов и концертов

«Салюты, яркие концертные программы с известными артистами, массовые гуляния – все это сейчас неуместно, и это мы однозначно отменяем. С другой стороны, в крайности тоже уходить не нужно — елки установим, города украсим. Инсталляции, закупленные в прошлые годы, приведем в порядок и также установим… Проведем Новый год спокойно, в семейном формате и без излишеств», — рассказал Ведерников.