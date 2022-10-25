В Москве умер писатель Иван Черных

На 96-м году жизни в Москве скончался писатель и журналист Иван Черных. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

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По данным телеканала, Черных умер 25 октября у себя дома на Вильнюсской улице. Причина смерти не уточняется.

В 1961 году Черных устроился корреспондентом в газету «Красная звезда». Через два года он поступил в Литературный институт имени Максима Горького. С 1979 года и по настоящее время являлся членом Союза писателей.