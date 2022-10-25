В Москве умер писатель Иван Черных

По данным телеканала, Черных умер 25 октября у себя дома на Вильнюсской улице. Причина смерти не уточняется.
В 1961 году Черных устроился корреспондентом в газету «Красная звезда». Через два года он поступил в Литературный институт имени Максима Горького. С 1979 года и по настоящее время являлся членом Союза писателей.
Особую популярность Черных приобрел в качестве автора военных и криминальных романов. В частности, из-под его пера вышли такие произведения, как «Нелетная погода», Баксы не пахнут», «Гадюка на груди» и «Гарантирую жизнь».