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50 минут назад

В Москве умер писатель Иван Черных

Елена Прошина

На 96-м году жизни в Москве скончался писатель и журналист Иван Черных. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

В Москве умер писатель Иван Черных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, Черных умер 25 октября у себя дома на Вильнюсской улице. Причина смерти не уточняется.

В 1961 году Черных устроился корреспондентом в газету «Красная звезда». Через два года он поступил в Литературный институт имени Максима Горького. С 1979 года и по настоящее время являлся членом Союза писателей.

Особую популярность Черных приобрел в качестве автора военных и криминальных романов. В частности, из-под его пера вышли такие произведения, как «Нелетная погода», Баксы не пахнут», «Гадюка на груди» и «Гарантирую жизнь».

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