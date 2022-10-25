В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
16 минут назад

"Аэрофлот" приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

ТАССиещё 1

"Аэрофлот" в связи с проведением технических работ приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы с 02:00 мск 26 октября. Об этом сообщается на сайте компании.

"Аэрофлот" приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы
Фото: ТАССТАСС

"В связи с проведением технических работ с 02:00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия"). Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета", - говорится в сообщении.

Также компания временно приостанавливает продажу субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота".

Общество,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители