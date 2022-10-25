В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
22 минуты назад

Turkish Airlines отменила COVID-требования при полетах в Россию

Елена Прошина

Авиакомпания Turkish Airlines отменила требования о предъявлении ПЦР-теста и COVID-паспорта при полетах в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Aydinlik.

Turkish Airlines отменила COVID-требования при полетах в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Меры COVID-19, осуществляемые в России, закончились. При въезде в эту страну не требуется предъявлять карту прививок или тест ПЦР. Наслаждайтесь своими путешествиями», — заявили в Turkish Airlines.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила требование о сдаче ПЦР-теста на COVID-19 для непривитых граждан РФ, прибывающих в страну из-за границы.

Общество,Анна Попова,Turkish Airlines,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители