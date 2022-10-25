Turkish Airlines отменила COVID-требования при полетах в Россию

Авиакомпания Turkish Airlines отменила требования о предъявлении ПЦР-теста и COVID-паспорта при полетах в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Aydinlik.
«Меры COVID-19, осуществляемые в России, закончились. При въезде в эту страну не требуется предъявлять карту прививок или тест ПЦР. Наслаждайтесь своими путешествиями», — заявили в Turkish Airlines.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила требование о сдаче ПЦР-теста на COVID-19 для непривитых граждан РФ, прибывающих в страну из-за границы.