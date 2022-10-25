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34 минуты назад

Ж/д пути Крымского моста восстановят до 1 декабря 2023 года

ТАСС

Компания "Нижнеангарсктрансстрой" назначена единым исполнителем закупок Крымской железной дороги по проектированию и восстановлению ж/д путей Крымского моста. Соответствующее распоряжение правительства размещено на официальном сайте правовой информации. Предельный срок выполнения работ по заключенным госконтрактам - 1 декабря 2023 года.

Ж/д пути Крымского моста восстановят до 1 декабря 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Нижнеангарсктрансстрой" единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах предприятием федеральным государственным унитарным "Крымская железная дорога" закупок работ по проектированию и восстановлению (капитальному ремонту и (или) реконструкции) разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста в акватории Керченского пролива", - говорится в документе.

В распоряжению уточняется, что компания "Нижнеангарсктрансстрой" может привлечь к работам соисполнителей, но при условии, что 50% работ выполнит самостоятельно.

Ранее правительство РФ также утвердило, что "Нижнеангарсктрансстрой" займется и восстановлением автомобильной части Крымского моста.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей.

Общество,Правительство РФ,
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