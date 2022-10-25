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1 час назад

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Елена Прошина

Согласно производственному календарю, в первую неделю ноября россиян ждет три выходных подряд. Об этом напоминает «Мослента».

Россиян ждет короткая рабочая неделя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этом году государственный праздник День народного единства выпал на пятницу, 4 ноября. Этот день объявлен праздничным выходным, а 3 ноября рабочий день по всей стране будет короче на один час. Таким образом, ноябрь для россиян начнётся с сокращённой рабочей недели и трёх выходных дней подряд.

Ранее в России появился новый праздник. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить документы для учреждения нового праздника – Дня госсанэпиднадзора. Отмечать новый праздник предлагают 15 сентября. Именно в этот день Совет народных комиссаров РСФСР в 1922 году утвердил декрет «О санитарных органах республики».

Общество,Михаил Мишустин,Роспотребнадзор,
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