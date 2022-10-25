Россиян ждет короткая рабочая неделя

В этом году государственный праздник День народного единства выпал на пятницу, 4 ноября. Этот день объявлен праздничным выходным, а 3 ноября рабочий день по всей стране будет короче на один час. Таким образом, ноябрь для россиян начнётся с сокращённой рабочей недели и трёх выходных дней подряд.