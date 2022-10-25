Женам мобилизованных россиян помогут с поиском работы

«Речь идет об адресной поддержке — это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих. Это, при необходимости, поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации», — объяснил мэр, подчеркнув важность социальной поддержки.