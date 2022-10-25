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41 минуту назад

Женам мобилизованных россиян помогут с поиском работы

Lenta.ru

Женам мобилизованных в рамках специальной военной операции россиян помогут с повышением квалификации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск, сообщает ТАСС.

Женам мобилизованных россиян помогут с поиском работы
Фото: lenta.rulenta.ru

«Речь идет об адресной поддержке — это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих. Это, при необходимости, поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации», — объяснил мэр, подчеркнув важность социальной поддержки.

Общество,Сергей Собянин,
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