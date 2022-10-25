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33 минуты назад

В вузах предложили преподавать безопасность в социуме

Парламентская газета

Комитет Госдумы по молодежной политике обратится в Минобрнауки с предложением пересмотреть модули предмета «Безопасность жизнедеятельности». В МЧС подготовили 10 модулей преподавания ОБЖ, в том числе по безопасности в социуме и информационном пространстве. В министерстве считают важным организовать преемственность курса в школах и вузах. Эти вопросы обсуждались на круглом столе Комитета по молодежной политике, посвященном внутригрупповым конфликтам в студенческой среде 25 октября

В вузах предложили преподавать безопасность в социуме
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу рассказала, что в центре работают над тем, чтобы организовать преподавание ОБЖ на качественном уровне. По ее словам, подготовлено 10 взаимосвязанных тематических модулей, в том числе по безопасности в социуме и информационном пространстве. Кроме того, создан задачник, который позволяет отработать определенные ситуации, например, противодействие буллингу и экстремизму, разрешение конфликтов.

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе очень компактный, а аналогичный предмет в вузах, уже под названием «Безопасность жизнедеятельности», преподают по остаточному принцу, считает она. По ее мнению, нужно обеспечить преемственность курса в школах и вузах. Программа должна зависеть от специфики вуза, но есть общая часть, которую можно транслировать на всех, считает Шойгу.

«Мы обратимся от Комитета Государственной Думы в Минобрнауки с предложением пересмотреть модули предмета «Безопасность жизнедеятельности» и включить туда актуальные темы», — сказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике АртеАртем Метелев.

Подходы планируется проработать вместе с представителями МЧС и Минобрнауки.

Общество,Артем Метелев,Юлия Шойгу,Госдума,
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