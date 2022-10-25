Пройдет Шестой национальный рекламный форум

Ресурсы рекламного бизнеса в решении индустриально-технологических проблем и основные стратегии игроков в изменившихся условиях будут представлены 10-11 ноября на Шестом Национальном рекламном форуме (НРФ’6).

Фото: Из архива национального рекламного форума Из архива национального рекламного форума

Влияние закона о маркировке интернет-рекламы на систему размещения креативов и работу с серьезным массивом данных привело к необходимости модернизации технологических процессов и устранению проблемных точек с минимальными затратами для бизнеса.

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Под эгидой двух ассоциаций АКАР и АРИР специальная сессия объединит представителей агентств, утвержденных операторов рекламных данных (ОРД) и рекламодателей для обсуждения возникших вызовов и изменений. Дискуссия экспертов включает разбор важных практических вопросов для индустрии, среди которых сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. На площадке НРФ’6 игроки рынка узнают о методах адаптации к изменениям на законодательном уровне в режиме реального времени через объективную оценку высококвалифицированных экспертов.

Создание ЕРИР привело к увеличению нагрузки на медиакоммуникационную отрасль и дальнейшим изменениям в работе с информацией, появилась обязанность передавать сведения обо всех рекламных кампаниях. В связи с этим эффективная работа с данными является основным драйвером для формирования успешной бизнес-модели игроков рынка в текущих условиях.

Новые тенденции и подходы работы с данными и программатик станут фокусом внимания представителей ОРД, вендоров, рекламных групп, брендов и площадок на большой сессии Big data & programmatic. Модерировать дискуссию будут Анжела Федорченко (Weborama) и Александр Папков (Media Direction Group), вице-президенты АРИР. Среди подтвержденных экспертов:

Агентства, технологические площадки и рекламодатели по-своему анализируют произошедшие изменения на рынке, формируя новые подходы и стратегии продвижения. По мнению модератора сессии «Новый взгляд на известные рекламные каналы» руководителя по развитию продукта директ-маркетинга «Почты России» Романа Кобозева, индустрия находится «в кризисе эффективности»: когда бенчмарки в programmatic обрушились из-за ухода зарубежных игроков, а мобильная реклама потеряла позиции после ограничений со стороны вендоров. Участники рынка вернулись в ситуацию 2015-го года, когда нужно искать эффективные каналы коммуникации заново. Анастасия Беккер (Media Instinct Group), Данил Першин (ЕМГ), Даниил Рязанцев (сейлз-хаус «Газпром-медиа»), Алла Хечумова (Independent Media), а также представитель сети кинотеатров КАРО и другие приглашенные эксперты предлагают по-новому посмотреть на доступные рекламные инструменты и выявить критерии эффективного медиа-сплита в условиях поиска качественных российских технологий.

Однако, на фоне экономического спада финансирование в martech-стартапы, предлагающие оригинальные решения на рекламном рынке, затруднено. Новые направления маркетинговых инструментов и источники инвестирования для отечественных технологических разработок будут рассмотрены во время дискуссионной панели о перспективах развития MarTech-рынка в изоляции участниками: Сергеем Ефимовым (Почта России, АКАР), Иваном Парышевым (AstraLab, АРИР), Юлией Грейс (PHD), Еленой Коршак (ОККАМ, Garden), Мариной Сурыгиной (Gallery), Анной Ветринской (СберМаркетинг), а также сейлз-хаусом «Газпром-медиа», Антоном Афанасьевым (X5 ID), Юрием Самойленко (Volkswagen) и другие.

Импортозамещение на рекламном рынке происходит активными темпами, в том числе и в мобильной рекламе. Подходы к созданию и адаптации креативов, а также интерактивные механики претерпели изменения на фоне трансформации инвентаря и инструментария. Изменилась ли роль мобайла в digital стратегиях брендов, если потребление мобильного контента не снижается? В деловую программу НРФ’6 включена сессия Mobile Ad, где эксперты обратят внимание на проблемные точки сегмента мобильной рекламы и их преодоление для более эффективного решения бизнес-задач в ближайшей перспективе. Участники обозначат прогнозы и тенденции развития рынка на 2023 год. Модератор – Михаил Цуприков, председатель комитета АРИР по Mobile ad. Участники: Алексей Крупенин (сейлз-хаус «Газпром-медиа»), Максим Погребняк (OZON), Ульяна Кирпичева (СберМаркетинг), Руслан Осин (VK), Дмитрий Мирошниченко (Go Ahead), Ольга Липовских (Лента Онлайн) и другие.

Новые метрики оценки эффективности видео, изменения в смотрении и качестве контента обсудят участники сессии Digital Video. Актуальные изменения в сегменте нашли свое отражение в новой карте Digital Video от комитета АРИР по Digital Video, которая будет представлена в дни проведения деловой программы НРФ’6. Модератор: Андрей Григорьев, сопредседатель комитета АРИР по digital video. Участники: Виктория Радецкая (Digital Alliance), Алексей Филия (сейлз-хаус «Газпром-медиа»), Анастасия Победоносцева («СберМаркетинг»), Виктория Одинцова (Яндекс) и другие.

Деловая программа Форума охватывает широкий спектр вопросов, в том числе направленных на оценку развития интерактивной рекламы. Поиск доступных и новых инструментов, последствия ухода зарубежных рекламодателей и технологических игроков, стандартизация деятельности стимулируют участников к формированию единого вектора развития цифровых коммуникаций в режиме рабочего диалога.