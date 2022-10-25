Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян

Власти Шри-Ланки продлили срок действия визы для россиян с месяца до полугода. Такой режим будет действовать до 25 июня 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кабинет министров дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней, взимая $35 за один раз с целью продвижения индустрии туризма, пострадавшей из-за ситуации с пандемией COVID-19. Визовая схема будет... действительна до 25 июня 2023 года», - сообщается в письме министерства туризма страны.

Как отметили в туроператоре «Интурист», сейчас спрос на Шри-Ланку бьет все рекорды.

«Ежедневно приходят десятки заявок. Пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний и отечественных», - сообщили в компании.