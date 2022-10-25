Опровергнут фейк СБУ о российских журналистах

«У РИА «Новости» никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве. При этом мы получали и публиковали информацию о ситуации в городе от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более «связным» РИА «Новости» – таких должностей в нашем штатном расписании нет», – подчеркнули в пресс-службе.