Опровергнут фейк СБУ о российских журналистах

МИА «Россия сегодня» опровергло сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о выявлении якобы работающих с николаевским подпольем «связных» и «представителей» РИА «Новости».
В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит РИА «Новости», заявили, что утверждение СБУ – это новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование.
«У РИА «Новости» никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве. При этом мы получали и публиковали информацию о ситуации в городе от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более «связным» РИА «Новости» – таких должностей в нашем штатном расписании нет», – подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что, за неимением реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается в чистом виде «охотой на ведьм».
Ранее во вторник журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что украинские власти боятся журналистов, которые честно выполняют свою работу и рассказывают правду о том, как живут и развиваются освобожденные территории.