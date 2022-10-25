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1 час назад

Опровергнут фейк СБУ о российских журналистах

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

МИА «Россия сегодня» опровергло сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о выявлении якобы работающих с николаевским подпольем «связных» и «представителей» РИА «Новости».

Опровергнут фейк СБУ о российских журналистах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит РИА «Новости», заявили, что утверждение СБУ – это новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование.

«У РИА «Новости» никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве. При этом мы получали и публиковали информацию о ситуации в городе от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более «связным» РИА «Новости» – таких должностей в нашем штатном расписании нет», – подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что, за неимением реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается в чистом виде «охотой на ведьм».

Ранее во вторник журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что украинские власти боятся журналистов, которые честно выполняют свою работу и рассказывают правду о том, как живут и развиваются освобожденные территории.

Общество,Александр Малькевич,Общественная палата России,СБУ,
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