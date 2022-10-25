Россияне бросились оформлять загранпаспорта

За девять месяцев 2022 года россияне оформили наибольшее количество заграничных паспортов с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД России.

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Так, с января по сентябрь 2022 года было выдано 3,9 млн документов, тогда как за аналогичный период 2021 года — 2,9 млн. В 2020 году за это время россияне оформили 2,2 млн паспортов, а в 2019-м — более 3,7 млн. Низкие показатели в 2020 и 2021 годах объясняются пандемией коронавируса и введением ограничительных мер.

При этом текущий показатель не превысил отметку 2018 года — тогда за девять месяцев россияне успели оформить более 4,2 млн загранпаспортов.