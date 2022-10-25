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14 минут назад

«Одержим бесами»: Собчак ответила на монолог Соловьева о Екатеринбурге

News.ru

Журналистка Ксения Собчак заявила, что телеведущий Владимир Соловьев «одержим бесами», после того как ее коллега в прямом эфире назвал «сатанинскими выродками» жителей Екатеринбурга. В своем Telegram-канале она в шутку предложила провести обряд экзорцизма с участием ее коллеги. По ее мнению, святая вода тоже может помочь.

Собчак ответила на монолог Соловьева о Екатеринбурге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мне неиронично кажется, что наш добрый товарищ Соловьев одержим бесами. Нужен обряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю там, осиновый кол про запас. Он в следующее полнолуние покроется шерстью и выпрыгнет на Ленинградку резать кур и автомобилистов, — написала Собчак.

Ранее Соловьев вновь обругал жителей Екатеринбурга и Свердловской области. В эфире своего шоу он назвал их «мразями», «бесами» и «сатанистами». Также Соловьев призвал «город славный» сбросить «ройзманщину», намекая на влияние бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, обвиненного в дискредитации ВС РФ. Ведущий напомнил, что уже говорил горожанам, что среди них «ходят бесы».

До этого 21-летняя студентка с псевдонимом Яна Кэт, станцевавшая тверк рядом с Ельцин Центром в Екатеринбурге, призналась, что боится Соловьева. В разговоре с журналистами танцовщица подчеркнула, что ей бы не хотелось, чтобы информация о перформансе дошла до телеведущего, который ранее уже раскритиковал других екатеринбургских танцоров из лицея № 12, а также известен своей нелюбовью к самому городу.

Общество,Евгений Ройзман,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,Верховный суд,Ельцин-центр,
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