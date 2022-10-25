Россиян предупредили о новых вариантах коронавируса

«Волна заболеваемости, которую мы наблюдаем сегодня, конечно, более мощная, чем летняя, но, тем не менее, она не дотягивает до рекордов заболеваемости. Госпитализации тоже растут, но, опять же, не до рекордных уровней, — сказал иммунолог. — Появилось и появляется много новых вариантов внутри омикрон-линии, они отличаются большей заразностью и адаптацией к иммунитету».