Рогозин на время поездки в новые регионы взял себе позывной

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на время поездки в новые регионы России взял себе позывной «Космос». Об этом говорят снимки, которые он опубликовал в своем Telegram-канале — позывной указан на нашивке, которая прицеплена к разгрузке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рогозин сфотографировался с комбатами «Шахтером», «Злым», «Абхазом» (командир добровольческого батальона «Пятнашка»), а также с пресс-секретарем военного командования Донецкой народной республики полковником Эдуардом Басуриным.

«Они, по большей части в недавнем прошлом — гражданские люди, а сегодня — опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе — горы свернем», — написал Рогозин.

Напомним, что 15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Рогозина с главы «Роскосмоса». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе.