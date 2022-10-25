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15 минут назад

Рогозин раскрыл свой позывной в зоне спецоперации

Никита Бородкин

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на время поездки в новые регионы России взял себе позывной «Космос». Об этом говорят снимки, которые он опубликовал в своем Telegram-канале — позывной указан на нашивке, которая прицеплена к разгрузке.

Рогозин на время поездки в новые регионы взял себе позывной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рогозин сфотографировался с комбатами «Шахтером», «Злым», «Абхазом» (командир добровольческого батальона «Пятнашка»), а также с пресс-секретарем военного командования Донецкой народной республики полковником Эдуардом Басуриным.

«Они, по большей части в недавнем прошлом — гражданские люди, а сегодня — опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе — горы свернем», — написал Рогозин.

Напомним, что 15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Рогозина с главы «Роскосмоса». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе.

24 октября Рогозин рассказал, что приехал на передовую в Запорожскую область. Незадолго до этого он сообщил, что привез зимнее обмундирование и гуманитарную помощь в корпус Народной милиции ДНР.

Общество,Дмитрий Рогозин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Роскосмос,
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