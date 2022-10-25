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12 минут назад

Соловьев обозвал екатеринбуржцев "сатанинскими выродками"

Москва24

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы обрушился с критикой на часть жителей Екатеринбурга, обозвав их "сатанинскими выродками". По мнению журналиста, необходимо перевести предприятия страны на оборонные рельсы.

Соловьев обозвал екатеринбуржцев "сатанинскими выродками"
Фото: ТАССТАСС

"Как вы посмотрите в глаза ребятам с Уралвагонзавода, с УГМК, со многих других заводов. Как вы посмотрите в глаза тех из вас, уральцев, которые верой и правдой защищают отчизну. Вы, прыгавшие скоты, бесы, храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье", – заявил он в эфире программы "Соловьев LIVE".

Телеведущий отметил, что в комментариях ему пишут те, кто продвигает сатанинские идеи и выступал против строительства храма в Екатеринбурге. При этом он не стал объяснять, что стало поводом для критики в адрес екатеринбуржцев. Он призвал всех россиян делать все от них зависящее для победы армии РФ в спецоперации.

Также Соловьев раскритиковал "Ельцин Центр" в Екатеринбурге, назвав его культовым местом, в котором должны проводить время сатанисты.

Ранее Соловьев во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Позднее высказывание прокомментировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам губернатора, журналист позволил себе обозвать Екатеринбург на всю Россию такими словами, который воспитанный человек вряд ли произнесет.

В свою очередь, Соловьев подчеркнул, что он осознанно произнес данные заявления.

Общество,Евгений Куйвашев,Владимир Якушев,Владимир Соловьев,Ельцин-центр,УГМК-Холдинг,Уралвагонзавод,
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