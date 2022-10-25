Завершился третий Фестиваль Дмитрия Хворостовского

Главное музыкальное событие Красноярского края с размахом прошло с 8 по 23 октября. Его посетили более 10 тыс. жителей и гостей города.

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В этом году праздник музыки был посвящен 60-летию со дня рождения Дмитрия Хворостовского. Исполнители и музыканты, которые приняли участие в девяти концертах, - были друзьями Дмитрия Александровича и почитателями его таланта.

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"Я всегда помню Диму. Мне посчастливилось быть с ним рядом и это огромная честь - петь с ним на одной сцене. Счастлива, что нахожусь на родине, где родился этот великий артист и мой друг. Счастлива принимать участие в Фестивале, который организован на самом высоком уровне. Пока я живу и творю - я буду отдавать дань памяти. И пока будет этот Фестиваль - будет жить имя Дмитрия Хворостовского", - отметила примадонна Большого театра России Динара Алиева.

Как и в прошлом году фестиваль (12+) прошел на трех площадках: в залах Красноярской краевой филармонии - в Большом, Малом концертном, а также в Органном залах, в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского и в Доме кино. Зрители увидели киноверсии спектаклей и концертов, осуществленных творческим коллективом компании A&A Worldwide и режиссером Анаис Спиро на Фестивале Дмитрия Хворостовского /2021/.

"Очень важно, что Красноярск остается домом Дмитрия Хворостовского, а также остается берегом надежды для многих российских и не только исполнителей, которые преклоняются перед его потрясающим дарованием. Для нас он жив, потому что живы его незабываемые интонации, тембр, экспрессия и красота звука", - рассказал Валерий Гергиев.

Кроме сольных программ состоялись и несколько гала-концертов, в том числе и торжественный вечер, посвященный к 60-летию со дня рождения Дмитрия Хворостовского. Узнаваемые партии из мировых опер исполнили ведущие солисты оперных трупп Большого театра России, Московского Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и др. - Анна Нечаева /сопрано/, Ирина Ващенко /сопрано/, Давид Бабаянц /баритон/, Рауф Тимергазин /баритон/, Елена Гусева /сопрано/.

"Фестиваль выполняет несколько задач, которые мы ставим перед собой в работе. Безусловно - это красивые концерты, яркие исполнители и события. Но с другой стороны - это лишь верхушка айсберга. Прежде всего Фестиваль - это большая творческая лаборатория, в которую превращается Красноярск во время подготовки и проведения события. На одной сцене выступают как начинающие исполнители, так и известные мировые знаменитости. И то, что происходит в городе с нашей музыкой, с нашим творчеством - это неповторимо, уникально и, я надеюсь, принесет огромную пользу Красноярскому краю и сделает его флагманом культурной жизни не только России, но и мира", - отметила директор Фонда развития искусства им. Д. Хворостовского Наталья Агаханова.

Вместе с прославленными артистами в этом году на сцену вышли и солисты Красноярского театра оперы и балета - Севастьян Мартынюк /баритон/, Михаил Пирогов /тенор/, Анна Авакян, Дарья Рябинко, Виолетта Гришко /сопрано/, Дарья Рябинко /меццо-сопрано/, Денис Гречишкин /баритон/ и Сергей Самусев /бас/.

Фестивальная программа традиционно была насыщена не только мировыми оперными шедеврами. По словам художественного руководителя фестиваля Антона Левахина, именно в юбилейный год важно было отметить разные стороны гения и таланта Дмитрия Хворостовского. Прославленный баритон полюбился зрителям по всему миру не только как исполнитель классических произведений, но и камерной, русской музыки. На концертах публика плакала, в его исполнении было человеческое сердце и глубина. Только артист высочайшего уровня может выйти к публике, практически вступив в диалог со зрителем в зале. Великий композитор Георгий Свиридов называл его соавтором своих произведений.