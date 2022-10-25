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1 час назад

Рогозин на время поездки в новые регионы взял себе позывной

News.ru

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на время поездки в новые регионы России взял себе позывной «Космос». Нашивка с такой надписью красуется на его разгрузке. Совместные фото с командирами Корпуса ДНР и нтернбатальона «Пятнашка» Рогозин выложил в своем Telegram-канале.

Рогозин на время поездки в новые регионы взял себе позывной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчины, с которыми я подружился на передовой и в расположении частей, вызывают искреннее уважение. Они, по большей части в недавнем прошлом гражданские люди, а сегодня — опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе горы свернем, — написал Рогозин.

На фото Рогозин с комбатами Шахтером, Злым (батальоны Корпуса Донецкой Народной Республики), героем ДНР Абхазом (интербатальон «Пятнашка»), а также полковником Корпуса ДНР Эдуардом Басуриным.

Ранее Рогозин сообщил о доставке в Донецк зимней экипировки для бойцов Народной милиции ДНР. Он уточнил, что в состав груза входят обувь, термобелье, спальные мешки и другие необходимые вещи.

До этого стало известно, что бывший глава Роскосмоса может стать полпредом президента России Владимира Путина в Крыму и Донбассе.Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на собеседника на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса и два источника, близких к администрации президента РФ. Собеседник издания отметил, что в России могут создать новый федеральный округ — Крымский.

Общество,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Роскосмос,
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