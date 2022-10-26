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54 минуты назад

Названо число успевших приехать в Финляндию до закрытия границ россиян

Lenta.ruиещё 1

В Финляндию в сентябре, до закрытия границ для российских туристов, успели въехать почти 50 тысяч отечественных путешественников. Такие данные назвали специалисты Статистического центра республики на своем сайте.

Названо число успевших уехать в Финляндию россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что россияне стали самой многочисленной группой иностранных туристов в сентябре — при этом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года россиян приехало на 17 процентов больше. Следом идут шведы — в первый месяц осени число посетивших Финляндию достигло около 39 тысяч человек, и немцы — в скандинавскую страну приехали 36,7 тысячи путешественников.

До пандемии коронавируса в сентябре 2019 года Финляндию посетили 41,7 тысячи россиян. Тройка стран-лидеров по турпотоку осталась такой же, тем не менее путешественники из России уступили туристам из Швеции (44,6 тысячи человек) и из Германии (42 тысячи человек).

Ранее в октябре россиянам рассказали, что Финляндия может разрешить транзит по своей территории для отечественных туристов в третьи страны, которые находятся за пределами шенгенской зоны. При этом путешественников предупредили, что «на 100 процентов успех этого мероприятия гарантировать никто не может».

30 сентября финские власти закрыли границу с Россией. Запрет на въезд распространяется на туристов и транзитных путешественников. В страну по-прежнему могут попасть россияне, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.

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