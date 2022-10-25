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17 минут назад

Мошенники обманывают россиян, присылая отсрочку от мобилизации

Ura.Ru

Мошенники атакуют крупные компании с целью шпионажа, присылая сотрудникам зараженные письма под видом отсрочки от армии. Об этом сообщает «Лаборатория Касперского».

Мошенники отсылают россиянам зараженные письма об отсрочке
Фото: ТАССТАСС

«Лаборатория Касперского» обнаружила целевую атаку на крупные компании в России. Главной целью злоумышленников был шпионаж, а проникнуть в организации они пытались с помощью вредоносного документа об отсрочке от службы», — говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».

В «Лаборатории Касперского» также уточняют, что компаниям нужно внедрять комплексные системы для защиты от подобных атак, а также проводить обучение сотрудников правилам кибербезопасности. В самих письмах, которые высылались жертвам, был прикреплен файл Word с вирусом.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявлял, что мошенники, которые изготавливают поддельные повестки, дискредитируют органы власти и мобилизацию. Их нужно призывать и отправлять на передовую в первую очередь. Также на площадке Общественной палаты РФ прошел круглый стол <…> где представители власти и отрасли обсудили механизмы безопасности персональных данных пользователей, сообщает газета «Взгляд». Кроме того, мошенники начали раздавать поддельные повестки, передает «Царьград».

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Всего планируется привлечь около 300 тысяч граждан. 14 октября президент РФ Владимир Путин уточнял, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

Общество,Даниил Бессарабов,Владимир Путин,Конституционный комитет Госдумы,Общественная палата России,Лаборатория Касперского,
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