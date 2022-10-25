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31 минуту назад

Российские операторы запретили переадресацию банковских СМС

Lenta.ru

Российские операторы мобильной связи запретили переадресацию банковских СМС для предотвращения мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские операторы запретили переадресацию банковских СМС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О том, что подобное действие невозможно, сообщили в МТС, «Мегафоне» и Tele2. Как объяснил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов, данный запрет позволяет не допустить мошенничества в отношении абонентов.

В июне сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана клиентов онлайн-банков, с помощью которых они получают доступ к СМС-сообщениям и могут вывести средства с банковских счетов. Сценарий предполагает звонок от одного из российских сотовых операторов, во время которого жертве сообщают о взломе личного кабинета абонента или телефона.

Общество,Сергей Хренов,Мегафон,Tele2,МТС,
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