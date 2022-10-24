Названа оптимальная частота мытья и уход за седыми волосами

Седые волосы следует мыть реже, где-то три-четыре раза в неделю, при этом иногда следует использовать оттеночный бальзам, раз в неделю делать маску и давать им высыхать естественным путем. Об этом Best Life рассказал ряд экспертов.

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Креативный директор салона красоты NuBest Salon & Spa в Нью-Йорке Джейми Маццеи отметил, что за цвет волос у каждого человека отвечает меланин. Соответственно с возрастом он прекращается вырабатываться, что приводит к появлению седины.

«Из-за меланина также замедляется выработка кожного сала. Поскольку кожное сало — это натуральное масло, которое увлажняет ваши волосы, седые пряди могут казаться более сухими и жесткими, чем волосы, окрашенные естественным путем», — добавил Маццеи.

Эту проблему, по его словам, можно решить, сократив частоту мытья волос до трех-четырех раз в неделю или через день. Также эксперт посоветовал использовать кондиционер при каждом мытье волос и раз в неделю осветляющий шампунь.