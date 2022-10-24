Антон Красовский записал «последнее слово»

Журналист Антон Красовский, попавший в скандал после призыва топить и сжигать украинских детей, записал видеообращение. Ролик, которой сам Красовский назвал «последним словом на суде людей», он выложил в свой Telegram-канал.

По словам Красовского, в записанном видео он хотел объяснить свои заявления, чтобы окружающие смогли «его, дурака, понять». Он заявил, что часто бывал в зоне проведения СВО и видел там страдающих и голодных детей. Он также напомнил про «Аллею ангелов» и памятники детям, пострадавшим на войне.

«Я – враг. Я не просто перешел границы, я ненамеренно их стер. Границы между правым делом и злом, между чистым злом и возмездием, между нами и ими», – заявил журналист.

Он добавил, что не желает никому смерти и мечтает, чтобы ее не было.

Красовский также объяснил, что каждый месяц посещает десятки эфиров и его «раз за разом куда-то заносит бес». Он признал свою вину и заявил, что не знает, можно ли его простить, но «сам он себя не простит никогда».