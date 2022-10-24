В Ростовской области выставлены дополнительные посты охраны, а также увеличено число задействованных сотрудников для усиления безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

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«В Ростовской области выставлены дополнительные наряды и посты, увеличено число задействованных сотрудников правопорядка», — говорится в сообщении.

Ранее в нескольких пограничных с Украиной регионах России ввели «средний уровень реагирования» — это касается регионов Южного и Центрального федерального округов.

В частности, особый режим касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

В этих регионах будет усилена охрана общественного порядка, военных объектов и государственных учреждений, объектов связи и транспортной инфраструктуры.