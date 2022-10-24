Названо самое популярное место зимовки у россиян

Граждане России отправляются туда несмотря на то, что с ноября и до окончания зимы на Бали сезон дождей и жара от +30 градусов.

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Комфортными условиями для отдыха считаются месяцы с апреля по сентябрь. Погода в основном солнечная, а температура воздуха держится на уровне +25 градусов.

Примечательно, что к осени билеты на Бали дорожают, их цена доходит до 70 тыс. рублей, да еще и лететь придется с пересадками, поскольку прямых рейсов из России на «сказочный остров» нет.

В апреле перелет из Москвы обойдется в 30 тыс. рублей с человека.

Самыми популярными на Бали считаются курорты Убуд, Букит и Чангу. Отмечается, что если вы не готовы к экзотической местной кухне, то свой выбор следует остановить именно на Чангу. Но будьте готовы к ценам на жилье. Снять комнату с общей кухней на месяц обойдется в 30 тыс. рублей. Если вы не собираетесь делить дом с соседями, то вам подойдет однокомнатная вила 80-90 тыс. рублей.