"Москвариум" станет одной из площадок "Географического диктанта"

Географический диктант пройдет 30 октября в Москве. В этом году одной из площадок проведения мероприятия станет "Москвариум", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе центра океанографии и морской биологии.

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"Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" 30 октября приглашает всех желающих проверить знания в рамках "Географического диктанта". Принять участие в диктанте может любой житель России и зарубежных стран, владеющий русским языком", - рассказал собеседник агентства.

Диктант будет состоять из 40 вопросов, которые будут разделены на две части по уровню сложности. Первые 10 из них - общеизвестные географические факты. Над второй частью придется потрудиться: для ее решения участникам потребуется образное мышление, системная логика и эрудиция. Результаты диктанта будут опубликованы на сайте Русского географического общества.