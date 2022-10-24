"Москвариум" станет одной из площадок "Географического диктанта"

Географический диктант пройдет 30 октября в Москве. В этом году одной из площадок проведения мероприятия станет "Москвариум", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе центра океанографии и морской биологии.
"Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" 30 октября приглашает всех желающих проверить знания в рамках "Географического диктанта". Принять участие в диктанте может любой житель России и зарубежных стран, владеющий русским языком", - рассказал собеседник агентства.
Диктант будет состоять из 40 вопросов, которые будут разделены на две части по уровню сложности. Первые 10 из них - общеизвестные географические факты. Над второй частью придется потрудиться: для ее решения участникам потребуется образное мышление, системная логика и эрудиция. Результаты диктанта будут опубликованы на сайте Русского географического общества.
"Географический диктант" проводится ежегодно с 2015 года Русским географическим обществом. Его основная цель - популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России. Всего за семь лет международной акции ее участниками стали более 2,4 млн человек. Рекордное количество площадок было организовано в 2021 году: тогда в диктанте приняли участие более 687 тыс. любителей географии.