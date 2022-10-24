В Луганске открылось представительство университета "Синергия"

Представительство университета "Синергия" начало работу в Луганске . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики.

"Сегодня в Луганске состоялось торжественное открытие первого в ЛНР офиса регионального представительства известного российского вуза "Синергия", - говорится в сообщении.

Там добавили, что на мероприятии присутствовали директор по развитию и взаимодействию с органами государственной власти университета "Синергия" Роман Кучерявый и начальник отдела высшего образования Министерства образования и науки ЛНР Константин Кучер.