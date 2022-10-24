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12 минут назад

В Луганске открылось представительство университета "Синергия"

ТАСС

Представительство университета "Синергия" начало работу в Луганске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики.

В Луганске открылось представительство университета "Синергия"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в Луганске состоялось торжественное открытие первого в ЛНР офиса регионального представительства известного российского вуза "Синергия", - говорится в сообщении.

Там добавили, что на мероприятии присутствовали директор по развитию и взаимодействию с органами государственной власти университета "Синергия" Роман Кучерявый и начальник отдела высшего образования Министерства образования и науки ЛНР Константин Кучер.

19 октября председатель правительства ЛНР Сергей Козлов и ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Анисимов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Общество,Никита Анисимов,Сергей Козлов,ВШЭ,
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