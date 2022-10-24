В Луганске открылось представительство университета "Синергия"

Представительство университета "Синергия" начало работу в Луганске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики.
"Сегодня в Луганске состоялось торжественное открытие первого в ЛНР офиса регионального представительства известного российского вуза "Синергия", - говорится в сообщении.
Там добавили, что на мероприятии присутствовали директор по развитию и взаимодействию с органами государственной власти университета "Синергия" Роман Кучерявый и начальник отдела высшего образования Министерства образования и науки ЛНР Константин Кучер.
19 октября председатель правительства ЛНР Сергей Козлов и ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Анисимов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.