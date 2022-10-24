Тиль Швайгер сыграет отца Меркель в российско-германском фильме

Актер Тиль Швайгер, известный зрителям по фильмам «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки», получил роль отца бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в российско-германском фильме «Шпион». Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что кинолента основана на реальных событиях. Швайгер дал согласие на съемки в фильме. Он сыграет роль отца Меркель - Хорста Каснера.

Актриса на роль восьмилетней Ангелы пока не утверждена, съемочная команда ведет отбор, уточняет издание. Главные роли могут получить Иван Янковский и Константин Крюков.

О начале производства картины было объявлено в середине 2019 года. Режиссером фильма стал Томас Ян. Сценаристами выступили Александр N, Анна Овчарова, Родион Головань.

Томас Ян рассказал ранее, что его очень впечатлила история любви, готовность советского разведчика принести в жертву ради нее успешную карьеру и даже жизнь, сообщает «Московский комсомолец».