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34 минуты назад

Тиль Швайгер сыграет отца Меркель в российско-германском фильме

Илья Родин

Актер Тиль Швайгер, известный зрителям по фильмам «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки», получил роль отца бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в российско-германском фильме «Шпион». Об этом пишет «Газета.Ru».

Тиль Швайгер сыграет отца Меркель в российско-германском фильме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что кинолента основана на реальных событиях. Швайгер дал согласие на съемки в фильме. Он сыграет роль отца Меркель - Хорста Каснера.

Актриса на роль восьмилетней Ангелы пока не утверждена, съемочная команда ведет отбор, уточняет издание. Главные роли могут получить Иван Янковский и Константин Крюков.

О начале производства картины было объявлено в середине 2019 года. Режиссером фильма стал Томас Ян. Сценаристами выступили Александр N, Анна Овчарова, Родион Головань.

Томас Ян рассказал ранее, что его очень впечатлила история любви, готовность советского разведчика принести в жертву ради нее успешную карьеру и даже жизнь, сообщает «Московский комсомолец».

Тиль Швайгер подчеркнул, в свою очередь, что устал от предопределенности, от того, что в американских фильмах ему, иностранцу, всегда приходится играть бесславных ублюдков и злодеев, дополняет «Вокруг ТВ».

Общество,Тиль Швайгер,Иван Янковский,Константин Крюков,
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