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11 минут назад

Клинцевич назвал условия для снятия россиян с зарубежных рейсов

Ura.Ru

Снять граждан РФ с рейсов из России в другие государства могут в случае уклонения от мобилизации, а также неявки в военкомат для сверки данных в течение двух недель после начала мобилизации. Об этом в беседе с URA.RU сообщил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

Названы условия для снятия россиян с зарубежных рейсов
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Есть закон о мобилизации. В нем не указано, частичная она или нет. Многие этого не понимают, но в нем сказано, что каждый гражданин призывного возраста в течение двух недель с начала мобилизации должен обратиться в военкомат. Там ему необходимо уточнить адрес, место пребывания и какие в его отношении есть намерения и распоряжения. Все, кто уехал, нарушили этот закон. Я не знаю, почему снимают с рейсов каждого конкретного человека, но оснований, прописанных в законе, вполне для этого достаточно. Особенно там, где мобилизация не закончилась в субъекте», — сказал Франц Клинцевич.

Частичная мобилизация в России, объявленная президентом России Владимиром Путиным началась 21 сентября. После этого начали поступать сообщения о том, что некоторым россиянам не позволяют покинуть страну.

Общество,Армия,Украина,Франц Клинцевич,Владимир Путин,
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