Названы условия для снятия россиян с зарубежных рейсов

«Есть закон о мобилизации. В нем не указано, частичная она или нет. Многие этого не понимают, но в нем сказано, что каждый гражданин призывного возраста в течение двух недель с начала мобилизации должен обратиться в военкомат. Там ему необходимо уточнить адрес, место пребывания и какие в его отношении есть намерения и распоряжения. Все, кто уехал, нарушили этот закон. Я не знаю, почему снимают с рейсов каждого конкретного человека, но оснований, прописанных в законе, вполне для этого достаточно. Особенно там, где мобилизация не закончилась в субъекте», — сказал Франц Клинцевич.