Угроза теракта: что нужно знать, правила поведения, рекомендации гражданам

В октябре 2022 года исполняется 20 лет теракту на Дубровке: 23 октября 2002-го группа террористов захватила более 900 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост», 130 из них погибли. О том, как действовать при теракте или угрозе теракта, - читайте в материале «Рамблера».

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Что делать, если обнаружил подозрительный предмет

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Подозрение должны вызывать (по рекомендациям ФСБ и МЧС):

Любые бесхозные сумки, пакеты, коробки, игрушки, предметы одежды, телефоны в транспорте, общественных местах или подъездах домов;

В особенности сумки, пакеты и другие предметы, из которых раздаются звуки (к примеру, тиканье) и торчат провода, антенны, веревки, скотч;

Специфически пахнущие вещи.

Схема действий:

Ни в коем случае не подходите к предмету и не трогайте его;

Ни в коем случае не курите рядом с подозрительным предметом и не пользуйтесь мобильным;

Спросите у окружающих, не их ли это предмет;

Если вещь действительно бесхозная, отойдите от нее как минимум на сто метров (и уведите с собой окружающих);

Запомните или запишите время, когда вы нашли предмет;

Немедленно сообщите о подозрительном предмете. Если это транспорт - водителю, кондуктору или машинисту, полицейским на станции метро. В других случаях необходимо позвонить в экстренные службы по единому номеру 112 или в полицию по номеру 102;

Не сообщайте об угрозе никому, кроме полиции и тех, кто находится рядом с вами, не допускайте действий, которые могут спровоцировать панику.

В ФСБ призывают родителей объяснить детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность.

Что делать, если объявлена эвакуация

Эвакуировать людей из дома, офиса, торгового центра, школы, больницы или других мест могут, если поступило сообщение о бомбе или начался пожар.

Схема действий будет примерно одинакова:

Возьмите самое важное - документы, деньги, ценности, которые легко унести;

Отключите газ, свет и воду;

Помогите эвакуироваться детям, пожилым людям, людям с ограниченными возможностями;

Если успеваете - закройте входную дверь на замок.

При эвакуации, скорее всего, соберется толпа - на выходе из здания или вблизи места происшествия.

Правила поведения на этот случай:

Если вы в стороне от места происшествия, не приближайтесь к толпе;

Если вы оказались в толпе, позвольте ей нести вас, не идите против течения;

Разведите локти в стороны, чтобы не позволять окружающим сдавливать грудную клетку;

Не передвигайтесь на цыпочках и не семените, шагайте, ставя ногу на полную стопу;

Держитесь дальше от высоких и крупных людей;

Не допускайте падения;

Если вы все же упали, свернитесь клубком, защитите голову руками, закройте ладонями затылок;

Если началась давка, избавьтесь от вещей, которые могут помешать вам двигаться - длинного шарфа или большой сумки;

Если началась паника, ни в коем случае не бегите;

Если вы что-то уронили, не пытайтесь поднять.

Что делать при захвате заложников

Если вы оказались в заложниках, ФСБ рекомендует вести себя так:

Не пытайтесь сопротивляться;

Не геройствуйте и не пытайтесь отобрать оружие у преступника или сбежать;

Отвечайте на вопросы преступников честно, но не верьте им;

Не допускайте действий, который могут спровоцировать преступника - к примеру, резких движений или шума;

Игнорируйте оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза;

Если среди заложников есть дети, старайтесь быть рядом с ними и защитить в случае необходимости;

Выполняйте все, что скажут преступники, если это не угрожает вашей жизни и жизни окружающих;

Если придется обратиться к преступникам (к примеру, нужна медицинская помощь), говорите спокойно и кратко, ничего не делайте без их разрешения;

Тренируйте память - вспоминайте даты из истории, проговаривайте про себя фамилии знакомых, номера телефонов.

В ФСБ подчеркивают, что очень важно запомнить приметы преступников - шрамы, татуировки, черты лица, а также их одежду, имена или прозвища.

Если преступники разрешили позвонить родным, говорите по телефону спокойно, не кричите и не плачьте.

По опыту спецслужб, чем дольше человека продержали в заложниках, тем больше вероятность, что он выберется живым.

Что делать, когда спецслужба освобождает заложников: