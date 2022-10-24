Хуснуллин сообщил о начале сборки новых пролётов для Крымского моста

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что рабочие начали сборку новых пролётов для Крымского моста, большую часть повреждённых уже демонтировали.

Фото: Южная пригородная пассажирская компания Южная пригородная пассажирская компания

По его словам, рабочим поставили весь объём металлоконструкций, который нужен для восстановления моста.

Хуснуллин подчеркнул, что речь идёт о 1,2 т изготовленных металлоконструкций.

«Уже идёт сборка пролётных строений», — приводится заявление Хуснуллина на сайте российского правительства.

Вице-премьер также рассказал, что работы по восстановлению Крымского моста идут в круглосуточном режиме.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.