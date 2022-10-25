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1 час назад

Россияне устремились оформлять загранпаспорта

Lenta.ruиещё 2

За девять месяцев 2022 года россияне оформили наибольшее количество загранпаспортов с начала пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Россияне устремились оформлять загранпаспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным МВД России, с января по сентябрь 2022 года было оформлено 3,9 миллиона заграничных паспортов, что на один миллион больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,9 миллиона).

Отмечается, что количество россиян, устремившихся получить загранпаспорт за три квартала текущего года, стало самым большим за четыре года. Так, в 2020 году МВД России оформило 2,2 миллиона паспортов, в 2019 — более 3,7 миллиона. Самые низкие показатели приходятся на 2020 и 2021 годы, что связано с пандемией коронавируса и введением ограничительных мер.

Тем не менее, текущий показатель не превысил отметку 2018 года — тогда с января по сентябрь россияне успели оформить более 4,2 миллиона загранпаспортов.

25 октября для россиян вступил в силу запрет на въезд в Чехию по кратковременным шенгенским визам, выданным с целью туризма, посещения мероприятий культуры или спорта. Данная мера распространяется на все туристические визы, вне зависимости от выдавшего их государства.

Общество,МВД России,
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