Новые регионы России получат телефонные номера, начинающиеся на +7

"По вашему поручению, по воссоединенным территориям. Прежде всего, конечно, восстановление сетей связи. Мы ставим практически такой же норматив, как для всей страны, по доступности мультиплексов и радиоканалов. Мы выделили емкости под цифру +7 для телефонных номеров", - сообщил Чернышенко.