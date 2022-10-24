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41 минуту назад

Чернышенко: новые регионы России получат телефонные номера, начинающиеся на +7

ТАСС

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области получат телефонные номера, начинающиеся на +7, емкости под новые номера уже выделены. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Новые регионы России получат телефонные номера, начинающиеся на +7
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По вашему поручению, по воссоединенным территориям. Прежде всего, конечно, восстановление сетей связи. Мы ставим практически такой же норматив, как для всей страны, по доступности мультиплексов и радиоканалов. Мы выделили емкости под цифру +7 для телефонных номеров", - сообщил Чернышенко.

Общество,Дмитрий Чернышенко,Владимир Путин,Правительство РФ,
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