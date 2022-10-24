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18 минут назад

Брат принцессы Дианы опубликовал фото храма, который посвящен королевской особе

Газета.Ru

Чарльз Спенсер выложил снимок храма в поместье Элторп, посвященном принцессе Дианы после ее смерти. Об этом пишет Daily Mail.

Брат принцессы Дианы опубликовал фото посвященного ей храма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Прекрасные осенние цвета на территории Элторпа сегодня. Этот храм, посвященный памяти моей покойной сестры, был первоначально заказан нашим предком Джорджем Джоном Спенсером», — написал брат принцессы Дианы под снимком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Граф Спенсер, младший брат покойной принцессы Уэльской, унаследовал семейное поместье в Нортгемптоншире после смерти своего отца в 1992 году. Сейчас он живет там со своей третьей женой Карен и их дочерью леди Шарлоттой.

Могила Дианы находится на острове посреди озера в Элторпе. Но все желающие могут почтить память королевской особы в храме на территории поместья. По словам Чарльза Спенсера, посетители оставляют много цветов в память о Диане.

Общество,ПРЕДОК,Джордж Джон,
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