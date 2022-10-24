Брат принцессы Дианы опубликовал фото посвященного ей храма

Чарльз Спенсер выложил снимок храма в поместье Элторп, посвященном принцессе Дианы после ее смерти. Об этом пишет Daily Mail.
«Прекрасные осенние цвета на территории Элторпа сегодня. Этот храм, посвященный памяти моей покойной сестры, был первоначально заказан нашим предком Джорджем Джоном Спенсером», — написал брат принцессы Дианы под снимком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Граф Спенсер, младший брат покойной принцессы Уэльской, унаследовал семейное поместье в Нортгемптоншире после смерти своего отца в 1992 году. Сейчас он живет там со своей третьей женой Карен и их дочерью леди Шарлоттой.
Могила Дианы находится на острове посреди озера в Элторпе. Но все желающие могут почтить память королевской особы в храме на территории поместья. По словам Чарльза Спенсера, посетители оставляют много цветов в память о Диане.