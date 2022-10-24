Брат принцессы Дианы опубликовал фото посвященного ей храма

Чарльз Спенсер выложил снимок храма в поместье Элторп, посвященном принцессе Дианы после ее смерти. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Прекрасные осенние цвета на территории Элторпа сегодня. Этот храм, посвященный памяти моей покойной сестры, был первоначально заказан нашим предком Джорджем Джоном Спенсером», — написал брат принцессы Дианы под снимком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Граф Спенсер, младший брат покойной принцессы Уэльской, унаследовал семейное поместье в Нортгемптоншире после смерти своего отца в 1992 году. Сейчас он живет там со своей третьей женой Карен и их дочерью леди Шарлоттой.