Памятники Суворову и Ушакову эвакуировали из Херсона

"Теперь спасают уже не только людей. По имеющейся у меня информации, вывозят из Херсона даже памятники. Как сообщают мне жители Херсона, сегодня вывезены памятники Ушакову, Суворову. Монументы великих русских полководцев решили убрать из-за постоянных обстрелов и диверсий со стороны боевиков Зеленского. Мы прекрасно знаем, как они любят воевать с памятниками", - сказал Рогов в эфире телеканала "Соловьев Live".