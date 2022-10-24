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24 минуты назад

Памятники Суворову и Ушакову эвакуировали из Херсона

ТАСС

Памятники русскому полководцу Александру Суворову и флотоводцу Федору Ушакову эвакуированы из Херсона из-за угрозы повреждения при обстрелах или терактах со стороны украинских силовиков. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Памятники Суворову и Ушакову эвакуировали из Херсона
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

"Теперь спасают уже не только людей. По имеющейся у меня информации, вывозят из Херсона даже памятники. Как сообщают мне жители Херсона, сегодня вывезены памятники Ушакову, Суворову. Монументы великих русских полководцев решили убрать из-за постоянных обстрелов и диверсий со стороны боевиков Зеленского. Мы прекрасно знаем, как они любят воевать с памятниками", - сказал Рогов в эфире телеканала "Соловьев Live".

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Он также отметил, что Украина накапливает огромные силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, это решение вызвано также созданием масштабных оборонительных укреплений. 19 октября первые паромы отправились из речного порта Херсона в населенные пункты Голая Пристань и Алешки. Власти заявляли о планах переместить порядка 50-60 тыс. человек.

Общество,Владимир Рогов,Александр Суворов,
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