Песков прокомментировал исчезновение с полок книг Акунина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исчезновение с полок книг магазинов книг ряда писателей в понедельник, 24 октября.

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В частности, представителю Кремля задали вопрос по поводу изъятия книг или стирания с афиш фамилий Акунина и других авторов в стране.

— Общей тенденции нет, в каждом конкретном случае надо разбираться, — цитирует его ответ журналистам ТАСС.

13 октября сообщалось, что правительство Российской Федерации поддержало законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что произведения русской и зарубежной литературы, перечисленные в письме вице-президента Российского книжного союза (РКС) Леонида Палько, под пропаганду ЛГБТ не подпадают. В их числе «Лолита», «Тихий Дон», «Обломов» и «Ромео и Джульетта».