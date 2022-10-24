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22 минуты назад

Песков прокомментировал исчезновение с полок книг Акунина

Вечерняя Москваиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исчезновение с полок книг магазинов книг ряда писателей в понедельник, 24 октября.

Песков прокомментировал исчезновение с полок книг Акунина
Фото: ТАССТАСС

В частности, представителю Кремля задали вопрос по поводу изъятия книг или стирания с афиш фамилий Акунина и других авторов в стране.

— Общей тенденции нет, в каждом конкретном случае надо разбираться, — цитирует его ответ журналистам ТАСС.

13 октября сообщалось, что правительство Российской Федерации поддержало законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что произведения русской и зарубежной литературы, перечисленные в письме вице-президента Российского книжного союза (РКС) Леонида Палько, под пропаганду ЛГБТ не подпадают. В их числе «Лолита», «Тихий Дон», «Обломов» и «Ромео и Джульетта».

Акунин сообщил об исчезновении его имени с театральных афиш Москвы и Петербурга

17 октября парламентские слушания по указанным законодательным инициативам. Спикер ГД Вячеслав Володин тогда подчеркнул, что вопрос очень важен, поскольку в Госдуму поступает огромное количество обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, «разрушающей общество и традиционные семейные ценности».

Общество,Александр Хинштейн,Вячеслав Володин,Дмитрий Песков,Госдума,Правительство РФ,
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