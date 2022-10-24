Адвокат рассказал, какая статья грозит Красовскому за слова о детях с Украины

В рамках международного права заявление журналиста Антона Красовского о том, что некоторых детей нужно топить, можно квалифицировать как «прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида», считает председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. О грозящих мужчине статьях она высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

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«Такое деяние считается нарушением и осуждается ООН. Однако роль этой организации в последнее время приобретает все более размытые черты, отчего происходит ее дискредитация, соответственно, приобретение ею статуса второго плана вместе с правовыми нюансами в придачу», — поделилась юрист.

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Если рассматривать высказывание журналиста с точки зрения российского законодательства, то деяние схоже с признаками части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством СМИ»), считает она. По словам Власовой, данная статья предусматривает наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет с лишением права занимать должность на аналогичный период либо лишения свободы на срок до пяти лет.

«Однако стоит отметить, что при рассмотрении дела суд акцентирует внимание на всех нюансах, чтобы принять более верное решение. Мы не можем знать, какое морально-психическое состояние было на тот момент у ведущего», — обратила внимание адвокат.

В любом случае человек, который публично транслирует информацию на широкую аудиторию, должен хорошо подумать перед тем, как заявить о чем-либо в эмоциональной окраске, подытожила она.

23 октября во время эфира своей программы журналист Антон Красовский заявил о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения в адрес России. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал приостановил сотрудничество с журналистом. Она указала, что сотрудничество приостановлено именно из-за высказывания Красовского. Позднее журналист публично извинился и заявил, что ему «по-настоящему неловко».