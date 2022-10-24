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35 минут назад

Умер заслуженный артист России Анатолий Колбешин

ТАСС

Заслуженный артист России, солист Ярославской государственной филармонии Анатолий Колбешин умер на 82-м году жизни, прощание с артистом состоится в среду в Ярославле. Об этом ТАСС сообщила директор Ярославской филармонии Лариса Гаврилова.

Умер заслуженный артист России Анатолий Колбешин
Фото: СоцестиСоцести

"Прощание с Анатолием Ивановичем Колбешиным состоится в среду, 26 октября, в 14:00 в фойе первого этажа", - сказала Гаврилова.

Колбешин родился в 1940 году Ульяновской области. В 1973 году он уехал из Ульяновска, учился в консерватории, стал солистом Ярославской филармонии.

В репертуаре Колбешина более 200 романсов и песен, артист побывал с концертами во многих странах мира. В 2014 году он сыграл роль оперного певца в комедии "Кошки-мышки" в Российском академическом театре драмы им. Ф. Волкова.

Общество,Анатолий Колбешин,
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