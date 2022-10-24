Умер заслуженный артист России Анатолий Колбешин

Заслуженный артист России, солист Ярославской государственной филармонии Анатолий Колбешин умер на 82-м году жизни, прощание с артистом состоится в среду в Ярославле. Об этом ТАСС сообщила директор Ярославской филармонии Лариса Гаврилова.

Фото: Соцести Соцести

"Прощание с Анатолием Ивановичем Колбешиным состоится в среду, 26 октября, в 14:00 в фойе первого этажа", - сказала Гаврилова.

Колбешин родился в 1940 году Ульяновской области. В 1973 году он уехал из Ульяновска, учился в консерватории, стал солистом Ярославской филармонии.