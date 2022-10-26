В России за сутки выявили 7 518 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 518, летальных исходов из-за ковида - на 80. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 6 578 случаев заражения и 84 смерти, всего с начала пандемии - 21 394 360 и 389 790 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 517 против 12 912 днем ранее, до 20 751 864.
За сутки в России госпитализировали 1 451 заболевшего против 1 576 днем ранее (снижение на 7,9%). Число госпитализаций уменьшилось в 43 регионах и увеличилось в 38, в четырех ситуация осталась без изменений.