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1 час назад

В России за сутки выявили 7 518 случаев заражения коронавирусом

ТАССиещё 5

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 518, летальных исходов из-за ковида - на 80. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 7 518 случаев заражения коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 578 случаев заражения и 84 смерти, всего с начала пандемии - 21 394 360 и 389 790 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 517 против 12 912 днем ранее, до 20 751 864.

За сутки в России госпитализировали 1 451 заболевшего против 1 576 днем ранее (снижение на 7,9%). Число госпитализаций уменьшилось в 43 регионах и увеличилось в 38, в четырех ситуация осталась без изменений.

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