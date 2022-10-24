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32 минуты назад

Заболеваемость ковидом в России снизилась за неделю на 40,7%

ТАСС

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 40,7%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей сократилось на 16,5%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость ковидом в России снизилась за неделю на 40,7%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 регионах. Заболеваемость снизилась во всех регионах РФ, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 329, летальных исходов из-за ковида - на 89.

Днем ранее в стране зарегистрировали 8 672 случая заражения и 88 смертей, всего с начала пандемии - 21 380 264 и 389 626 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 329 против 10 578 днем ранее, до 20 727 435.

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