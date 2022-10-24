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15 минут назад

В Госдуме раскрыли судьбу эвакуированных из Херсона памятников культуры

Алиса Селезнёва

Объекты культурного наследия, монументы, церковные реликвии, а также редкие экземпляры книг необходимо спасти от боевых действий, они могут быть помещены на хранение в Москву Санкт-Петербург или в южные города. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко.

В Госдуме раскрыли судьбу эвакуированных из Херсона памятников культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, пример Мариуполя показал, что в результате военных действий «исчезают в неизвестном направлении» предметы, которые находятся на хранении в музеях.

«Вывоз предметов на территорию РФ — совершенно правильное дело. Я думаю, что они должны быть помещены в какое-то хранилище музейное, то, которое сможет их разместить и которое будет безопасно. Разумно было бы разместить в Санкт-Петербурге, Москве, есть очень неплохие музеи в Воронеже, Ростове-на-Дону, южных городах. Главное — обеспечить хранение», - пояснила она.

По мнению парламентария, музейные коллекции не стоит разделять и хранить в разных местах. Она выразила надежду, что будет найдено «правильное решение».

«У нас есть фондохранилища, в ближайшем крупном фондохранилище должно это все лежать. А если вдруг затянется военная операция и нельзя будет вернуть быстро, то мы сможем организовать выставочную деятельность из этих музеев», - считает депутат.

19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также поручил создать в этих регионах территориальную оборону. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения, проживающего на правом берегу Днепра, на левый берег из-за угрозы широкомасштабного наступления ВСУ.

Общество,Елена Драпеко,Владимир Путин,Госдума,
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