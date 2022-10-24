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37 минут назад

В Союзе журналистов отреагировали на слова Красовского о детях

Lenta.ru

Заявление журналиста Антона Красовского о том, что некоторых детей нужно топить, является неприемлемым. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил журналист, председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

В Союзе журналистов отреагировали на слова Красовского о детях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

23 октября во время эфира своей программы журналист Антон Красовский заявил о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения в адрес России. Позднее Красовский извинился за свои высказывания и заявил, что ему «по-настоящему неловко».

«Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Это нарушение всех норм: этических, журналистских и человеческих», — заявил председатель СЖР.

Соловьев добавил, что последствия для Красовского могут быть и со стороны правоохранительных органов.

Красовский объяснил свои слова об украинских детях

«Руководители RT должны решать, какие будут последствия. Но если каким-то образом высказывания Красовского попадают под наказание Гражданского или Уголовного кодекса, то с этим должны будут разбираться уже правоохранители», — заявил он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским. Она указала, что сотрудничество приостановлено из-за высказывания Красовского о том, что нужно «топить детей».

Общество,Антон Красовский,Маргарита Симоньян,Владимир Соловьев,
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