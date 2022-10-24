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32 минуты назад

В «Валдае» рассказали о будущем устройстве мира без сверхдержав

Lenta.ru

Формированию нового миропорядка без сверхдержав будет предшествовать период конфликтов и военных столкновений, в результате которых наступит «холодный мир». О будущем устройстве мира без сверхдержав рассказали эксперты международного дискуссионного клуба «Валдай», передает «Коммерсантъ».

Эксперты рассказали о будущем мироустройстве без сверхдержав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ежегодное заседание клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» открывается в Москве 24 октября. Участники клуба в этом году обсудят, каким может быть новое мироустройство после гегемонии Запада во главе с США.

Авторы докладов о будущем мироустройстве уверены, что хотя ближайший исторический период будет напряженным, мир не ждет ядерный апокалипсис.

«На этапе, ближайшем после острой фазы кризиса, система безопасности в Европе и в мире будет базироваться "на взаимной враждебности", но в то же время вести себя напористо провоцирующее стороны не будут», — пишет Коммерсант, опираясь на доклад.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании клуба «Валдай». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент поучаствует в пленарном заседании Валдайского клуба 27 октября. Другие же мероприятия в Кремле анонсировать не стали.

«Валдай» — международный дискуссионный клуб при одноименном экспертно-аналитическом центре. Клуб был основан в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и делает там программные заявления. Предыдущее выступление Путина заняло более трех часов.

Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Коммерсант,Валдайский клуб,
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