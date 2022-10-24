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Зеленский ответил на сообщения о возможной провокации с «грязной бомбой»

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя появившиеся сообщения о том, что Киев готовит провокацию с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, призвал мир «максимально жестко отреагировать» на якобы исходящие от России угрозы. Об этом пишет РИА Новости.

«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», - заявил Зеленский, призвав к еще большему «усилению поддержки Украины».

Европе предрекли рекордные цены на газ в 2023 году

Европейские страны в следующем году вновь могут столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество из-за проблем с поставками из России. Об этом со ссылкой на доклад Международного валютного фонда пишут «Известия».

Аналитики МВФ отметили, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80%, экспорт в ряд стран был полностью прекращен. При этом весной ЕС нужно будет восполнить запасы газа.

«При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам», - подчеркивается в докладе.

Шольц выступил за «план Маршалла» для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц выступили с предложением разработать план восстановления Украины по аналогии с «планом Маршалла» - программой помощи Европе после Второй мировой войны. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Речь идет ни больше ни меньше как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», - заявили политики, предложив сделать платформу для координации помощи Украине, чтобы деньги «шли туда, где они больше всего необходимы».

Джонсон отказался от борьбы за пост премьера Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отказе участвовать в выборах лидера Консервативной партии и нового главы правительства после отставки Лиз Трасс. Об этом пишет The Telegraph.

Политик заявил, что сейчас «неподходящее время» для его участия в выборах, несмотря на то, что он многое мог бы предложить. «Вы не сможете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте», - заметил он. При этом издание отмечает, что Борис Джонсон не сумел заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев.

Компания Samsung начала набирать персонал в России

Несмотря на заявления Samsung о сворачивании бизнеса в России, в московском офисе компании было открыто 22 вакансии, среди них — менеджеры по продажам, логистике, работе с партнерами и клиентами. Об этом сообщают «Известия».