В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
35 минут назад

«Сошел с ума от вседозволенности»: Собчак о ситуации с Красовским

Никита Бородкин

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала извинения Антона Красовского, которые он принес после своего скандального заявления об украинских детях. В своем Telegram-канале она заявила, что журналист «сошел с ума от вседозволенности».

«Сошел с ума от вседозволенности»: Собчак о Красовском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ему "по-настоящему неловко", что он призывал сжигать детей. Он просит прощения у всех, кому "показалось" это диким, немыслимым и непреодолимым. Насколько же человек сошёл с ума от вседозволенности, что ему "неловко" что кому-то "показалось"», — написала Собчак.

Напомним, что 20 октября во время эфира на RT с приглашенным гостем, писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, Красовский негативно высказался об украинских детях. Он отреагировал на рассказ литератора о поездках на Украину в 80-е годы — тот вспомнил, что некоторые несовершеннолетние говорили ему, что «Украина оккупирована москалями». Журналист заявил, что «топить таких надо было или жечь».

Слова Красовского стали причиной скандала. Его раскритиковали в социальных сетях, а после главред RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал приостанавливает с ним сотрудничество. По ее мнению, высказывание журналиста «дико и омерзительно».

Красовский объяснил свои слова об украинских детях

Сам Красовский позднее сказал, что ему «по-настоящему неловко» за то, что он не увидел «этой границы», а также попросил прощения у всех, кто «обалдел от этого».

Общество,Антон Красовский,Маргарита Симоньян,Сергей Лукьяненко,Ксения Собчак,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители