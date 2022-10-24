«Сошел с ума от вседозволенности»: Собчак о Красовском

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала извинения Антона Красовского, которые он принес после своего скандального заявления об украинских детях. В своем Telegram-канале она заявила, что журналист «сошел с ума от вседозволенности».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ему "по-настоящему неловко", что он призывал сжигать детей. Он просит прощения у всех, кому "показалось" это диким, немыслимым и непреодолимым. Насколько же человек сошёл с ума от вседозволенности, что ему "неловко" что кому-то "показалось"», — написала Собчак.

Напомним, что 20 октября во время эфира на RT с приглашенным гостем, писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, Красовский негативно высказался об украинских детях. Он отреагировал на рассказ литератора о поездках на Украину в 80-е годы — тот вспомнил, что некоторые несовершеннолетние говорили ему, что «Украина оккупирована москалями». Журналист заявил, что «топить таких надо было или жечь».

Слова Красовского стали причиной скандала. Его раскритиковали в социальных сетях, а после главред RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал приостанавливает с ним сотрудничество. По ее мнению, высказывание журналиста «дико и омерзительно».