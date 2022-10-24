Мать Винника рассказала об условиях его содержания в тюрьме

Россиянин Александр Винник содержится в американской тюрьме в ужасающих условиях – в тесной камере 25 человек, плохо кормят, прогулки только в кандалах. Об этом рассказала РИА Новости его мать Вера Винник.

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Александра Винника арестовали на севере Греции в 2017 году по запросу Соединенных Штатов. Его экстрадиции добивались сразу три страны: Россия, США и Франция. Греция в итоге передала россиянина французам, где он был приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в 100 000 евро. После чего Винник был экстрадирован в США. Там его обвиняют в организации схемы по отмыванию денег с помощью платформы BTC-e. Сам Винник заявляет о своей невиновности.

По словам матери россиянина, условия, в которых тот содержится – очень плохие.

«У нас была проблема – мы не могли никак послать деньги. У него не было денег, еды нет. Мне рассказали те, кто там был, что кормят очень плохо – утром каша геркулесовая, днем два кусочка хлеба с арахисовым маслом, а затем, вечером, еще что-то - макароны, рис», - пояснила она.

При этом она отметила, что камера, где содержится ее сын, - тесная, но в ней сидят 25 человек. Их выводят на прогулку раз в день на час.

«В клетке на улице они ходят друг за другом, это такая прогулка. Лишь иногда выпускают в большую клетку. Он ходит в кандалах – на ногах кандалы, на руках кандалы и на поясе тоже. Средневековье. По телефону говорить мы можем только о семье, о детях, о школе, о каких-то хозяйственных делах. Там все записывается. Ни о чем не можем говорить», - сказала она.

Также Александру Виннику запретили брать с собой личные вещи, забрав даже крестик и молитвослов.

«Забрали все. Посольство передавало ему газеты, но их отправили обратно. Ничего у него, никаких книг. Даже иконки, которые были на бумаге, и те забрали. «Свободная» страна», - заявила Вера Винник.