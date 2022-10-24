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47 минут назад

В России взлетел спрос на временных работников из-за временной мобилизации

Лера Букина

В России стали чаще предлагать временную работу. Число подобного рода вакансий в октябре возросло на 52% к сентябрю, сообщает РБК со ссылкой на данные HeadHunter.

В России взлетел спрос на временных работников из-за временной мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Временно трудоустроиться смогут курьеры (опубликовано 14% от суммарного количества таких вакансий), менеджеры по продажам, упаковщики, водители (по 7–8%), а также продавцы, операторы call-центров, учителя, врачи и программисты.

Динамика обусловлена стремлением работодателей заменить мобилизованных сотрудников на период службы, считают эксперты. Они напоминают о том, что обязательным требованием в стране является сохранение рабочих мест за такими работниками.

Среди других возможных причин — оптимизация рабочих мест и адаптация под новые реалии, полагают специалисты.

В Москве наиболее активно осуществлялся поиск временного персонала, выяснили аналитики. Следом по данному показателю идут Санкт-Петербург, Московская область, а также Свердловская область и Краснодарский край.

Ранее сообщалось, что, по данным рекрутингового сервиса SuperJob, в России зафиксировано увеличение зарплат ряда IT-специалистов. В частности, это коснулось программистов PHP и программиста Java.

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