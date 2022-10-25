Россияне 25 октября смогут наблюдать солнечное затмение

Жители всей европейской территории России и Западной Сибири смогут наблюдать частное солнечное затмение. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

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Уточняется, что оно произойдет 25 октября в период с 11:58 до 16:02 по московскому времени. В Москве фаза затмения достигнет 0,7. Это означает, что Солнце будет закрыто Луной максимум на 63 процента, пояснили астрономы.

Однако максимальная фаза достигнет 0,86 в 14:00 по московскому времени, она будет видна на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа в Западной Сибири. Однако в причерноморских регионах России почти везде фаза затмения будет выше 0,5.

Явление также можно будет увидеть из большей части Европы, Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии и на островах Гренландии и Гернси. Это будет второе солнечное затмение в 2022 году, отметили в пресс-службе столичного планетария.