Терапевт рассказал о продлевающих жизнь привычках

Здоровый сон, сбалансированное питание, отказ от алкоголя и табака, регулярные физические нагрузки и уменьшение стресса помогут человеку вести здоровую и долгую жизнь. Об этом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов, передает агентство «Прайм».

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Он рассказал, что регулярная физическая активность помогает профилактике и лечению некоторых заболеваний, таких, как нарушение мозгового кровообращения, болезни сердца и диабет. Кроме того, занятие спортом способствует улучшению психологического здоровья, предотвращению гипертонической болезни и повышению качества жизни.

Питание также играет большую роль в продлении жизни человека. Кобрянов советует каждый день употреблять овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки и орехи. Он рекомендует снизить потребление сахара, который содержится в напитках и продуктах. Его количество должно составлять менее 10% от общей потребляемой энергии, а в идеале — 5%. Эксперт напомнил, что в день человек потребляет около 2 тысяч калорий.

Жиры не должны превышать 30% от общей потребляемой энергии. Кобрянов советует есть насыщенные жиры, которые есть в авокадо, рыбе, орехах, соевом, подсолнечном и оливковом маслах.