В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
57 минут назад

Терапевт рассказал о продлевающих жизнь привычках

Елена Прошина

Здоровый сон, сбалансированное питание, отказ от алкоголя и табака, регулярные физические нагрузки и уменьшение стресса помогут человеку вести здоровую и долгую жизнь. Об этом рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов, передает агентство «Прайм».

Терапевт рассказал о продлевающих жизнь привычках
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что регулярная физическая активность помогает профилактике и лечению некоторых заболеваний, таких, как нарушение мозгового кровообращения, болезни сердца и диабет. Кроме того, занятие спортом способствует улучшению психологического здоровья, предотвращению гипертонической болезни и повышению качества жизни.

Питание также играет большую роль в продлении жизни человека. Кобрянов советует каждый день употреблять овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки и орехи. Он рекомендует снизить потребление сахара, который содержится в напитках и продуктах. Его количество должно составлять менее 10% от общей потребляемой энергии, а в идеале — 5%. Эксперт напомнил, что в день человек потребляет около 2 тысяч калорий.

Жиры не должны превышать 30% от общей потребляемой энергии. Кобрянов советует есть насыщенные жиры, которые есть в авокадо, рыбе, орехах, соевом, подсолнечном и оливковом маслах.

Эксперт также считает необходимым сократить потребление соли до одной чайной ложки в день. Соль, которая содержится в готовых продуктах, учитывается.

Общество,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители